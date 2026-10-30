Стара Загора посреща състезатели по планинско бягане и колоездене в ZARA ULTRA

Парк „Аязмо“ в Стара Загора ще се превърне в арена на спортни предизвикателства през предстоящия уикенд. На 31 октомври и 1 ноември 2026 г. любители на планинското бягане и колоезденето ще премерят сили в състезанието ZARA ULTRA.

Началото ще бъде дадено в събота, 31 октомври, от 09.00 ч. с първия етап, посветен на планинското колоездене. В неделя, 1 ноември, състезателната програма ще премине към трейл бягането.

В надпреварата ще се включат деца и възрастни, обединени от интереса към спорта и активния начин на живот.

Организатор на ZARA ULTRA е Спортен клуб по планинско бягане и туризъм „Зара“.