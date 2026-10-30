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Стара Загора посреща състезатели по планинско бягане и колоездене в ZARA ULTRA

Двудневната спортна надпревара ще се проведе на 31 октомври и 1 ноември в парк „Аязмо“ с участието на деца и възрастни

Стара Загора посреща състезатели по планинско бягане и колоездене в ZARA ULTRA
30 окт 26 | 16:32
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Никол Симова

Парк „Аязмо“ в Стара Загора ще се превърне в арена на спортни предизвикателства през предстоящия уикенд. На 31 октомври и 1 ноември 2026 г. любители на планинското бягане и колоезденето ще премерят сили в състезанието ZARA ULTRA.

Началото ще бъде дадено в събота, 31 октомври, от 09.00 ч. с първия етап, посветен на планинското колоездене. В неделя, 1 ноември, състезателната програма ще премине към трейл бягането.

В надпреварата ще се включат деца и възрастни, обединени от интереса към спорта и активния начин на живот.

Организатор на ZARA ULTRA е Спортен клуб по планинско бягане и туризъм „Зара“.

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Автор Никол Симова
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