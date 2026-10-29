200 деца и семейства в Казанлък ще получат подкрепа по проект на УНИЦЕФ

Най-малко 200 деца и семейства в уязвимо положение от Oбщина Казанлък ще получат допълнителна социална подкрепа по проект, финансиран от УНИЦЕФ. За целта международната организация предоставя 96 270 евро безвъзмездна помощ, като средствата ще бъдат насочени към подобряване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги.



Проектът „Подобряване на благосъстоянието на децата в Розовата долина“ предвижда разширяване на мобилната социална работа в населените места на общината. Ще бъдат назначени двама социални сътрудници към Центъра за обществена подкрепа в Казанлък, които ще работят пряко със семейства в затруднено положение.



Предвижда се и създаването на „Спешен фонд за уязвими семейства“, както и допълнителна подкрепа за родители на деца с увреждания и затруднения в развитието. В Дневния център за подкрепа на деца с увреждания ще бъдат организирани специализирани родителски работилници, включващи 11 групови срещи.Инициативата ще се реализира в периода от 1 ноември 2026 г. до 31 декември 2027 г. Проектът обхваща още общините Котел и Твърдица и надгражда досегашното партньорство с УНИЦЕФ по Европейската гаранция за детето.



Общинският съвет в Казанлък подкрепи единодушно предложението на кмета Галина Стоянова, като одобри споразумението за безвъзмездната финансова помощ и упълномощи кмета да го подпише.



