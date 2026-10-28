Безплатни очни прегледи с изкуствен интелект в Казанлък

Безплатен очен скрининг с помощта на изкуствен интелект ще се проведе на 2 ноември в Казанлък. Мобилен кабинет ще бъде разположен на площад „Севтополис“, пред паметника на „Тракийката“, от 10:00 до 16:00 часа. Предварително записване не е необходимо.



Инициативата е част от националната кампания „Виж очите си навреме“ и е насочена основно към хора над 50-годишна възраст и пациенти с диабет тип 1 и тип 2.



Изследването продължава само няколко минути, безболезнено е и не изисква разширяване на зениците. Специална камера заснема очите, а софтуер с изкуствен интелект анализира изображенията за признаци на глаукома, диабетна ретинопатия и макулна дегенерация. При установени отклонения резултатите ще бъдат обсъдени на място с офталмолог.



Организаторите уточняват, че скринингът не замества профилактичния очен преглед и не поставя окончателна диагноза.



Кампанията се реализира с подкрепата на Министерството на здравеопазването и съдействието на Община Казанлък. До 13 ноември мобилният кабинет ще посети общо 29 населени места в шест области на страната.



