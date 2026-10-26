Фотографията се връща към корените си: Казанлък с първи национален конкурс за аналогова фотография и стари фотографски техники



Музеят на фотографията в Казанлък, с подкрепата на Община Казанлък, организира първия Национален конкурс за аналогова фотография и стари фотографски техники.



Инициативата идва в момент, когато филмовата фотография отново набира популярност сред младите автори и продължава да вдъхновява опитните фотографи.



Конкурсът е с вход свободен и две категории:



- Аналогова/филмова фотография – творби, заснети на фотографска лента или ролфилм и копирани ръчно в лабораторни условия.

- Стари фотографски техники – творби, създадени чрез тинтипия, амбротипия, цианотипия, албуминов печат и други алтернативни или експериментални процеси.



Фотографиите могат да бъдат цветни, монохромни или черно-бели. Приемат се върху хартия или друг носител според използваната техника. Няма изискване за минимален размер, а препоръчителният максимален размер е 50 х 70 см. Всеки автор може да участва с до три творби на свободна тема.



Наградният фонд е 500 евро, разпределени в четири парични награди. Творбите ще бъдат оценени от седемчленно жури от утвърдени имена в българската фотография, а избраните фотографии ще бъдат представени в първата изцяло аналогова изложба на музея в началото на декември.



Крайният срок за участие е 14 ноември включително. Творбите се изпращат на адрес: Музей на фотографията, гр. Казанлък, ул. „Чудомир“.



Пълният регламент и заявките за участие са достъпни на сайта на музея: https://museumofphotography.eu/bgnaczionalen-konkurs-za-analogova-fotografiya/