Всичко за Музей на фотографията

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Творби на автори от цяла България бяха представени на „Осми салон на казанлъшките фотографи“

Творби на автори от цяла България бяха представени на „Осми салон на казанлъшките фотографи“

Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит тази вечер вече е с национално участие.Организиран от единствения в България Музей на фотограф...

16 декември | 14:20
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