Творби на автори от цяла България бяха представени на „Осми салон на казанлъшките фотографи“
Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит тази вечер вече е с национално участие.Организиран от единствения в България Музей на фотограф...
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Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит тази вечер вече е с национално участие.Организиран от единствения в България Музей на фотограф...
Единственият по рода си Музей на фотографията в град Казанлък днес отбелязва 10 години от своето създаване