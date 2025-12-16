Творби на автори от цяла България бяха представени на „Осми салон на казанлъшките фотографи“

Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит тази вечер вече е с национално участие.

Организиран от единствения в България Музей на фотографията и с подкрепата от Община Казанлък, своебразният преглед на фотографското изкуство представи общо 56 творби на 39 автора.

Те бяха оценени от експертна комисия в три категории: “Аналогова фотография и стари фотографски техники“, отворена за участие на автори от цялата страна;

“Цифрова фотография“ и “Млад фотограф“, предназначени за участници от Казанлък.

Освен предварително обявения награден фонд, журито реши да присъди и няколко поощрителни отличия.





