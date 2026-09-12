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Творби на автори от цяла България бяха представени на „Осми салон на казанлъшките фотографи“

Творби на автори от цяла България бяха представени на „Осми салон на казанлъшките фотографи“

Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит тази вечер вече е с национално участие.Организиран от единствения в България Музей на фотограф...

16 декември | 14:20
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Хербарий от мъртви автори

Хербарий от мъртви автори

Забранено ли е в учебника да има живи писатели? За този куриозен въпрос на своите ученици разказа преподавателка по литература по време на дискусията...

23 февруари | 21:25
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