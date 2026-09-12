Разкриха кой е написал Библията. Този отговор ще ви смая!
Международен екип откри три различни стила на писане в първите книги на еврейската Библия
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Международен екип откри три различни стила на писане в първите книги на еврейската Библия
Осмият салон на казанлъшките фотографи, който бе открит тази вечер вече е с национално участие.Организиран от единствения в България Музей на фотограф...
Едни от най-емблематичните творби на бележитите автори
Ран Босилек и Слави Клашъра са сред най-обичаните български автори
Българистични центрове от Европа канят за срещи и обсъждания съвременни български автори
Едва 79 073 лв. – толкова са спечелили българските композитори
Само трима автори, изучавани в седми клас, остават на финала
Глобите са между 100 и 5000 лева
Кърджали подкрепя кампанията „Чети с мен", която се провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев.Усилията на библиотечните специалисти са нас...
Забранено ли е в учебника да има живи писатели? За този куриозен въпрос на своите ученици разказа преподавателка по литература по време на дискусията...
С акция и изложба 36 млади автори от Кърджали и селата ще посрещнат заедно с Арт движение КРЪГ традиционния празник Игнажден, известен още като "Млад...
Роман и сборник с разкази на двама автори от Кюстендил ще бъдат представени в Кеймбридж. "Авангардни безделници" на Калин Василев и "Ситно, с клякане"...
Роман и сборник с разкази на двама автори от Кюстендил ще бъдат представени в Кеймбридж. "Авангардни безделници" на Калин Василев и "Ситно, с клякане"...
Кърджали. Писателят Тодор Каракашев е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева". Призът му бе връчен за книг...
София. На 14 май за трета поредна година България ще се потопи в европейската инициатива „Нощ на литературата". В ежегодния проект през 2014 г. ще взе...
София. Българската организация за колективно управление на авторски права в музиката – МУЗИКАУТОР сключи договор за лицензиране в интернет платформата...
Бум в търсенето на бг автори, питаме кое е най-модерното четиво
Стивън Кинг издавал по няколко романа на година като Ричард Бахман