Изхвърлиха легендарни автори от програмата на учениците

Много голяма промяна в нашата образователна система.

Едни от най-емблематичните произведения на Иван Вазов, Алеко Константинов и Йордан Йовков са отпаднали не само от учебника по литература за 6 клас, но и от цялата учебна програма за средното образование въобще. Това показа проверка на "България Днес".

По-малко от месец преди първия школски звънец направихме съпоставка между учебници по литература за 6 клас от 1989 г. и от 2024 г. Най-голямо впечатление прави липсата на "Даваш ли, даваш, Балканджи Йово". И до ден днешен творбата не е върната обратно в учебниците след обществения скандал по темата, разгорял се преди близо 10 години.

Списъкът с творби на най-бележитите родни автори е силно орязан, като са оставени по 1-2 произведения за учебна година от 5 до 12 клас при съществуващи тогава поне 4-5. Малка част от произведенията са прехвърлени в по-горни или по-долни класове, но има емблематични творби, които директно са отпаднали от учебната програма за цялото обучение.

Сред извадените от учебниците непреходни творби на Вазов са "България", "Крали Марко освобождава три синджира роби" и "Той не умира", посветена на саможертвата на Христо Ботев. И двете в последната година преди т.нар. демократичен преход все още са били задължително изучавани.

Впечатление прави липсата на "Примери от турското правосъдие" на Христо Ботев, "Моята изповед" и "Какво? Швейцария ли" на Алеко Константинов, както и "Нане Стоичковата върба" на Елин Пелин.

Внимателна съпоставка между учебниците показва пълното отпадане и на редица стойностни български народни песни като "Ситен дъжд вали като маргарит", "Гора и три синджира роби", "Ангел войвода", "Ильо войвода", "Бояна войвода", "Хайдутин и бесило, "Два са бора ред поредом расли" и "Цар Иван Шишман", посветена на героизма на последния български цар и неговите воеводи в битките, започваща с емблематичния напев "Откога се е, мила моя майно льо, зора зазорила...".

Порязан е и Йордан Йовков. От учебника за 6 клас и изобщо от училище са отпаднали творбите му "Българка" и "По-малката сестра".

Повечето от отпадналите произведения имат патриотичен характер и засягат най-често хайдушките времена в борбата срещу турското робство.

