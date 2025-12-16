Децата на общинските служители с празнична коледна изненада

С много усмивки, топлина и настроение премина коледното тържество за децата на общинските служители, организирано по инициатива на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. Тя отправи сърдечни поздравления към малките гости и техните семейства по случай светлите празници, като им пожела здраве, щастие и вяра в доброто.

Като специален подарък децата се насладиха на вълшебна театрална постановка на Театър “Любомир Кабакчиев“, която ги потопи в свят на коледна приказка, смях и емоции.

Залата се изпълни с музика, аплодисменти и детска радост.

Кулминацията на празника беше дългоочакваната поява на Дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички деца. С много детски усмивки и празничен дух, тържеството остави незабравим спомен за всички присъстващи и още веднъж напомни, че магията на Коледа живее в детските сърца.

