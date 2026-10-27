Морски същества оживяват в Бургас: Еко-карнавал обединява деца в подкрепа на Черно море

На 29 октомври 2026 г. (четвъртък) от 14:30 ч. в голямата зала на Колежа по туризъм – Бургас ще се проведе ежегодният Еко-карнавал „Морски същества“, организиран от Частно основно училище „Селестен Френе“ в партньорство с Община Бургас.

Събитието е посветено на Международния ден на Черно море, който отбелязваме на 31 октомври. На тази дата през 1996 г. е подписан Стратегическият план за действие за опазване и възстановяване на Черно море, поставящ основата на съвместните усилия на черноморските държави за защита на морската екосистема.

Заради очакваните неблагоприятни метеорологични условия тази година карнавалът ще се проведе на закрито, вместо по традиционния маршрут на открито. Промяната обаче няма да попречи на празничното настроение и на основното послание на инициативата – че опазването на Черно море е отговорност на всички нас.

В карнавала ще се включат деца и ученици от различни образователни институции, които ще представят собственоръчно изработени костюми на морски обитатели и фантастични създания. За направата им са използвани предимно материали за повторна употреба, на които децата са вдъхнали нов живот чрез своето въображение и творчество.

Пъстрото дефиле ще превърне залата в своеобразен подводен свят, в който всяко морско същество носи послание за опазването на природата, намаляването на отпадъците и разумното използване на ресурсите.

Специално участие в празничната програма ще вземе и Фанфарният оркестър на ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас, който със своите музикални изпълнения ще допринесе за празничната атмосфера и ще придаде още повече настроение и тържественост на събитието. Участието на младите музиканти е още един пример за сътрудничество между образователните институции в града и за обединяването на децата около общи каузи.

Еко-карнавалът е част от последователните усилия на ЧОУ „Селестен Френе“, член на международната мрежа „Екоучилища“, да насърчава екологичното образование чрез практически дейности и учене чрез преживяване. В процеса на подготовка децата не само развиват своята креативност, но и научават повече за биоразнообразието на Черно море, заплахите пред морската екосистема и възможностите всеки от нас да допринесе за нейното опазване.

Особен акцент е поставен върху повторната употреба на материали и ограничаването на свръхпотреблението. Вместо да бъдат изхвърлени, различни предмети и опаковки се превръщат в оригинални костюми, а подготовката за карнавала дава възможност на децата да осмислят връзката между ежедневните си навици и състоянието на околната среда.

С включването на други училища и детски градини организаторите се стремят да превърнат Еко-карнавала „Морски същества“ в споделен празник на образователната общност в Бургас. Инициативата създава възможност за сътрудничество между деца, учители и родители, обединени от общата кауза за по-чисто и по-живо Черно море.

Еко-карнавалът „Морски същества“ ще се проведе на 29 октомври от 14:30 ч. в голямата зала на Колежа по туризъм – Бургас.

Организаторите канят жителите и гостите на града да станат част от празника и да подкрепят малките посланици на една голяма кауза – опазването на Черно море за бъдещите поколения.



