Старозагорското село Яворово избра нов кмет на втория тур на частичните местни избори

Станимир Стойчев е новият кмет на старозагорското село Яворово след проведения на 25 октомври 2026 г. балотаж на частичните местни избори. Той получи 127 гласа от гласовете на участвалите във вота, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) - Стара Загора Теодора Крумова.

Правото си на глас са упражнили 233-ма от общо 292-ма избиратели, което представлява близо 80% избирателна активност. Гласуването се проведе само с хартиени бюлетини.

По информация на ОИК решението за избора на новия кмет е взето без спорове и възражения.