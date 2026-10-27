Старозагорското село Яворово избра нов кмет на втория тур на частичните местни избори
Станимир Стойчев спечели балотажа със 127 гласа, съобщиха от Общинската избирателна комисия - Стара Загора
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Станимир Стойчев спечели балотажа със 127 гласа, съобщиха от Общинската избирателна комисия - Стара Загора
За най-малките гости на празника е предвидена стрелба с лък