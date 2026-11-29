Камериерките в Пампорово получават по-големи заплати от инженери, архитекти, правни и всякакви експерти в общинските администрации в страната, показа проверка на „Стандарт“.

От репортаж на Нова тв стана ясно, че камерирка, дошла от Украйна след старта на войната и работи сезонно в курортното градче, получава 820 евро месечно + 100 евро допълнително като ваучери за храна.

Според наши източници такива са заплатите дори в големи български общини на експерти с опит и висше образование. Малко повече получавали началници на отдели, които са държавни служители.

Работещи в администрацията споделят, че това, което ги държи в общините и ги спира да напуснат и да отидат в частния сектор, са ДМС-тата и големите отпуски.

Но не крият, че със заплати по-ниски от на продавачки в супермаркет и камериерки, не може да се очаква визия и качество в управлението.

Не така стоят нещата в държавната администрация, там както възнагражденията, така и бонусите, са по-високи.

За сравнение, средната брутна заплата в страната през третото тримесечие на 2026 г. е 1438 евро, в търговията – 1273 евро, а в хотелиерството и ресторантьорството – 908 евро.