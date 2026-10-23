Донев с важно предупреждение за парите на държавата. Излязоха нови числа

България трябва да наложи строга финансова дисциплина и реалистично бюджетно планиране, за да преодолее натрупаните проблеми в публичните финанси. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Повод за предупреждението му са последните данни на Евростат, според които бюджетният дефицит на България за 2025 г. достига 4% от брутния вътрешен продукт.

Донев подчерта, че натрупаните финансови дисбаланси ще оказват влияние и върху бюджетите през следващите години.

Скритият дефицит вече е ясен

Финансовият министър припомни, че България вече е обект на европейска процедура за прекомерен дефицит. „В процедура по свръхдефицит и от данните, публикувани от Евростат, стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 г. е в размер на 4% от БВП. Скритият дефицит, за който говорих през лятото, вече е ясен“, заяви Донев.

Според публикуваните от Евростат данни отрицателното бюджетно салдо за миналата година възлиза на 4,664 млрд. евро. Статистическата служба отчита и увеличение на държавния дълг до 29,9% от БВП.

Евростат уточнява, че част от ревизията на дефицита е свързана с отчитането на операции на Агенция „Пътна инфраструктура“, по които продължава обсъждането с българските статистически власти.

Проблемите няма да изчезнат с един бюджет

Донев предупреди, че финансовите затруднения не могат да бъдат преодолени само в рамките на една бюджетна година. „Последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят и върху бюджетите за следващите години“, подчерта вицепремиерът.

Той настоя за „реалистично бюджетно планиране и финансова дисциплина“, които да възстановят устойчивостта на публичните финанси.

През юли Съветът на ЕС откри процедура за прекомерен дефицит срещу България и препоръча мерки за постепенното му намаляване до 2029 г.

Социална справедливост, но според възможностите

Преди заседанието на тристранката Донев обърна специално внимание на предстоящите промени в данъчната политика. „Важно е при обсъждането на промените в данъчните закони да разгледаме не само техния бюджетен ефект, но и целите, които преследват като положителен ефект за обществото и икономиката“, заяви той.

Според финансовия министър данъчната политика трябва едновременно да подкрепя семействата и децата, да насърчава отговорното поведение и да осигурява справедливо разпределение на финансовата тежест.

На заседанието социалните партньори обсъждат осем законопроекта, включително промени в подоходното и корпоративното облагане, ДДС и местните данъци. В дневния ред е и предложението за минимална работна заплата от 2027 г. „Трябва разумният и възможен баланс между финансовата устойчивост и социалната отговорност“, подчерта Гълъб Донев.