Заплатите в един сектор скочиха с 20%, но все още са на дъното в страната

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1438 евро през третото тримесечие на 2026 г., сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Въпреки че на годишна база се отчита сериозен ръст от 10,4%, спрямо второто тримесечие на годината, когато средното възнаграждение е било 1444 евро, се наблюдава леко понижение от 0,4%.

Проследяването на динамиката по месеци показва, че през юли средната заплата в страната е възлизала на 1445 евро, през август се е понижила до 1411 евро, а през септември се е покачила до 1458 евро. В сравнение със същия период на 2025 г. най-съществено увеличение на доходите е регистрирано в секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ (с 20,3%) и „Други дейности“ (със 17,4%). Обратно, спрямо предходното тримесечие най-осезаем спад на възнагражденията е отчетен в добивната промишленост със 7,1%, във финансовите и застрахователните дейности с 2,4%, както и в сферата на образованието с 2,2%.

Статистиката на НСИ отново очертава значителни разлики в нивата на заплащане между отделните икономически дейности. Начело в класацията с най-високи средни месечни възнаграждения традиционно остават наетите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където средната заплата достига 3059 евро. След тях се нареждат работещите във „Финансови и застрахователни дейности“ с 2088 евро и в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 2063 евро. На другия полюс, с най-ниско средномесечно заплащане в страната, са заетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 908 евро, следвани от „Други дейности“ с 1065 евро и „Селско, горско и рибно стопанство“ с 1084 евро.

Анализът по форми на собственост за третото тримесечие на 2026 г. разкрива още, че заплатите в частния сектор растат двойно по-бързо на годишна база в сравнение с тези в държавната сфера – докато в частния бизнес увеличението е с 11,9%, в обществения сектор ръстът възлиза на 5,9%.