Тройна разлика в заплатите! Златната професия
Последните данни на Националния статистически институт за 2025 г.
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Последните данни на Националния статистически институт за 2025 г.
Млекопреработватели, животновъди и други производители заплашват с протести
Предварителни данни на НСИ
Официалните статистически данни сочат, че миналата година например 60 процента от заварчиците са били с мигрантски произход
Заетостта уж е стабилна, но под повърхността има тревожни размествания
Фискалният съвет обсъждал вдигане на ДДС
Как ще се отрази влизането в еврозоната за тях
Експертите направиха гореща прогноза
В шест области на страната средните заплати са между 60 и 70 процента от средната за страната
Желаещите да работят в България обаче се концентрират само в няколко сектора
Министърът на икономиката и индустрията и посланикът на Австрия изразиха готовност за организирането на бизнес форуми и работни срещи с потенциални ин...
Не една, а 20 минимални заплати може да има в България
И през 2024 г. голямото различие във възнагражденията се запазва
Данни на националната статистика
Сред тях са веригите, телекомите и банките
Анализ на Института за пазарна икономика
Фактор е високата цена на труда, без обаче да има ръст и в производителността
Toвa oбяви глaвният yпpaвитeл нa Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa
Временните назначения се случват по нова система за краткосрочна заетост
Цели сектори са може да рухнат