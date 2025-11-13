Заплатите у нас: Най-много печелят в тези сектори

През третото тримесечие на 2025 г. средната работна заплата общо за страната достига 2549 лева, като нараства с 12% спрямо същото тримесечие на преходната година, но отбелязва спад от 0,9 процента спрямо второто тримесечие на настоящата.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. обаче нараства с 14,2% в обществения сектор, а в частния сектор – с 11,3 на сто.

През юли 2024 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 2570 лева, след което се е понижила през август до 2497 лева, преди да нарасне през септември до 2580 лева, показват предварителни данни на НСИ.

На годишна база средната месечна работна заплата през периода юли - септември 2025 г. (спрямо третото тримесечие на 2024 г.) бележи най-голямо увеличение в икономическите дейности: "Административни и спомагателни дейности" (повишение със 17,5%), "Строителство" (с 16,5%) и "Образование" (с 16,4%).

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2025 г. са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 5512 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (със заплата от 3539 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (заплата от 3539 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 1586 лева), "Селско, горско и рибно стопанство" (заплата от 1763 лева) и "Други дейности" (с 1774 лв.).

НСИ отчита намаляване на броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. с 28,9 хил., или с 1,2%, спрямо края на второто тримесечие, като достига 2,36 милиона. Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14,9%, в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3,3%, и в "Операции с недвижими имоти" - с 3,0%.

Спрямо година по-рано броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 30,1 хиляди, или с 1.3%, като най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11,8 хил., "Строителство" - с 8,0 хил. и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 5,5 хил.. Най-голямо намаление пък се отчита в "Преработваща промишленост" - понижение с 8,1 хиляди, както и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 3 хиляди.

