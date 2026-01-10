Рожден ден днес има Тони Димитрова

Рожден ден днес има любимата на цяла България певица Тони Димитрова. "Стандарт" й пожелава здраве, щастие и успехи.
Да почерпят още:
Владимир Люцканов, актьор и режисьор
Георги Глушков, президент на Българската федерация по баскетбол
Камелия, фолкпевица
Петя Миладинова, актриса и драматург
Тервел Пулев, боксьор, европейски и олимпийски медалист
Д-р Иван Маджаров, управител УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив
