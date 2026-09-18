Държавата с ключов ход! Премахва акциза на пропан-бутана

Държавата подготвя нов пакет от мерки за подкрепа на най-уязвимите домакинства и ключови сектори заради поскъпването на горивата и отражението му върху цените. Над 550 000 души с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на помощта, обявиха от правителството.

Най-бедните ще получат еднократно по 50 евро. Помощта е наречена „инфлационен чек“ и е предназначена за хора и семейства под линията на бедност, които получават социално подпомагане.

Сред правоимащите са деца и младежи без родителска грижа, хора с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца, отглеждани от роднини, близки или приемни семейства, както и военноинвалиди и военно пострадали.

Парите ще бъдат изплатени еднократно през октомври, без да се подават нови заявления. Агенцията за социално подпомагане ще преведе средствата по картите на правоимащите или чрез пощенски оператор.

Бюджетът на новата мярка е 30 млн. евро. Заедно с предвидените по-рано 25 млн. евро за нискодоходни хора с автомобил, общата сума за подпомагане на уязвими семейства през годината достига 50 млн. евро.

При новата помощ вече няма да има изискване получателят да притежава автомобил. Така кабинетът очаква мярката да обхване по-широк кръг нуждаещи се.

Помощ и за транспорта

Правителството предвижда и субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози, като акцентът е върху малките и отдалечени населени места.

Целта е да се ограничат загубите на транспортните компании и да се предотврати рязко увеличение на цените на билетите.

Предвижда се и премахване на акциза върху пропан-бутана. Според кабинета това ще намали цената на горивото на колонката и ще облекчи както домакинствата, така и транспортния сектор.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че мерките са насочени към най-уязвимите групи и към структуроопределящите сектори в икономиката.

„Край на хеликоптерните пари, мерки, които са насочени целево към най-уязвимите сегменти на българското население“, заяви Пулев.

По думите му още през юли са били предприети превантивни мерки, като 55 млн. евро са били предоставени като директна подкрепа за тежкотоварните превозвачи.

170 млн. евро за земеделците

Отделна подкрепа е предвидена за земеделските производители. Земеделското министерство съобщи през август, че заради увеличените производствени разходи са осигурени 170 млн. евро за близо 50 000 стопани.

Според министъра на земеделието и храните Пламен Абровски подкрепата е значително по-висока от тази в някои други европейски държави.

Доходите под натиск

Социалният министър Наталия Ефремова определи „инфлационния чек“ като мярка за гарантиране на базова социална сигурност при ръста на цените на горивата и основните хранителни продукти.

Правителството посочва, че отпадането на изискването за автомобил е ключова промяна, тъй като част от нискодоходните домакинства не разполагат с личен автомобил, но са пряко засегнати от поскъпването на храните и услугите.

Новият пакет е на стойност над 300 млн. евро, като според кабинета средствата са насочени към конкретни групи и сектори, а не към масово субсидиране.