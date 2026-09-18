Миланов с остри въпроси за „Петрохан“: Кой е насочвал парите?

Грешките около случая „Петрохан“ са свързани не само с действията на институциите, но и с последващото бездействие. Това заяви в „Денят започва“ Румен Миланов от „Прогресивна България“.

По думите му ДАНС е подала сигнал до прокуратурата, който е престоял близо осем месеца, преди да бъде прекратен.

„А ДАНС защо не попита прокуратурата какво прави? Веднага има отговор – ние не можем да питаме прокуратурата. Чакайте! Този процес е взаимен“, заяви Миланов.

Според него едната институция събира факти за дадено деяние, друга ги оценява, а прокуратурата преценява дали има основания за образуване на производство. Именно затова, по думите му, трябва да има постоянна обратна връзка между институциите.

„Установил съм някакво престъпно деяние и ще бъда безразличен и няма да попитам докъде са стигнали?“, попита Миланов.

Каква е била ролята на Калушев?

Той постави и въпроса защо Калушев е бил сътрудник на ДАНС и каква информация е предоставял.

„Какво е правила тази структурка, не в негативен план, горе на Петрохан. Дали само някакви лични отношения, дали е имало някакви други процеси. Ето тук за мен е бяло поле“, заяви Миланов.

По думите му другият ключов въпрос е свързан със средствата, отделяни по случая – кой ги е предоставял и с каква цел.

„Жалко е за цялата тази ситуация. Жалко е за тези шест загинали човека. Но тук е големият въпрос – кой е отклонявал тези средства и ги е насочвал. И най-вероятно това го е правил по законов ред. Не е така под масата“, каза той.

Миланов отхвърли и тезата, че пресконференцията по случая „Петрохан“ може да бъде използвана в полза на определена политическа партия.

„Наивно и глуповато е да се смята, че пресконференцията, дадена за „Петрохан“, може да се използва в полза на една политическа партия“, заяви той.

Според него обаче най-същественият въпрос остава кой е насочвал средствата и каква е била целта.

„Управленският въпрос – това са средства. Някакви средства. Кой ги насочва? Това не е случайност. Ето това би било редно ДАНС да потърси този отговор и най-вероятно ще го потърсим този отговор“, каза Миланов.

Той коментира и ролята на неправителствените организации в държавното управление. Според него не трябва да се допуска НПО-та да „изземват държавата“.

Миланов: Нужни са ясни правила в службите

По отношение на реформите в службите Миланов посочи като ключов въпрос кадровата политика и професионалното израстване на служителите.

„Трябва да има ясни и точни правила и никой да не смее да ги нарушава. Няма мой, няма твой. Има ли мой, твой, има винаги деформация“, заяви той.