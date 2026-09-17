Радев събира министрите: Горивата и корупцията на масата

Натоварена програма очаква Министерския съвет утре. В центъра на разговорите ще бъдат високите цени на горивата, мерките на институциите и борбата с корупцията.

От 8:30 часа ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с поскъпването на горивата. Правителството вече обяви, че разработва мерки за подкрепа на обществения транспорт, спешната помощ, училищния транспорт и най-уязвимите граждани.

В 9:00 часа министър-председателят Румен Радев ще свика заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. След края му е предвиден брифинг.

В 10:30 часа в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици, съобщава БТА.

Корупцията също е във фокуса

В 11:00 часа Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Предвиден е и отделен брифинг след работната среща за мерките заради високите цени на горивата.

Темата за корупцията беше сред акцентите на премиера и в последните му изяви. Радев определи борбата със злоупотребата с власт и разграждането на олигархичния модел като изключително трудна задача. Правителството заявява като приоритет и създаването на механизми за превенция на злоупотребите, а не само реакция след извършването им.

В същото време цените на горивата остават сред актуалните икономически теми. На 16 септември Радев съобщи, че правителството подготвя конкретни мерки за най-засегнатите от поскъпването.