България става домакин на среща на върха за Средния коридор

България ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, която ще постави страната в центъра на европейските планове за развитие на транспортните и енергийните връзки между Европа и Азия.

Форумът ще бъде организиран съвместно с Европейската комисия и българския премиер Румен Радев. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви инициативата в годишната си реч за състоянието на Европейския съюз. Във фокуса е т.нар. Среден коридор, който трябва да свърже Южния Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар.

Външният министър Велислава Петрова заяви пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург, че домакинството е възможност България да затвърди позицията си като ключова входна точка между Европа и Азия.

„Поставихме свързаността като основна наша приоритетна тема, която позиционира България като входна точка на Европа, а не като периферия“, заяви Петрова.

София иска инфраструктурен пробив

Според министъра решението за провеждането на форума е резултат от активната работа на българските институции и от поставянето на темата за свързаността в разговорите с Европейската комисия.

По думите ѝ още при първата среща на премиера Румен Радев с Урсула фон дер Лайен свързаността е била поставена сред основните приоритети. Оттогава Министерството на външните работи и Министерството на транспорта са работили с ЕК за реализирането на инициативата.

България ще постави на масата конкретни инфраструктурни проекти – от железопътни и пътни връзки до енергийна инфраструктура и мощности за съхранение на енергия.

Сред примерите е железопътната връзка с Турция. Петрова предупреди, че ако капацитетът от турска страна бъде увеличен, а българската инфраструктура не се развива със същите темпове, може да се стигне до сериозно транспортно затруднение.

„Това ще доведе до тапа, до проблем от наша страна за транспорта“, посочи тя.

Затова сред приоритетите ще бъдат проектите, които позволяват реалното функциониране на международните транспортни коридори през България.

Не само влакове и пътища

Плановете на кабинета не се ограничават само до железопътния транспорт.

На форума се очаква да бъдат поставени и въпросите за пътната инфраструктура, разширяването на съществуващите енергийни мощности и изграждането на по-големи възможности за съхранение на енергия.

„В някои случаи става въпрос за железопътни проекти, в други – за пътна инфраструктура, а в трети – за разширяване на наличната енергийна инфраструктура или възможностите за съхранение на повече енергия“, обясни външният министър.

Според Петрова ключовата задача е националните инфраструктурни проекти да бъдат представени като част от общоевропейската свързаност, а не само като български приоритети.

Това е особено важно в контекста на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

„Много от тези проекти са били приоритетни за много правителства. Но защо не са направени и финансирани досега е въпрос, на който все още няма отговор“, заяви тя.

Милиарди за новите коридори

Сред основните цели на европейската инициатива е развитието на Средния коридор – маршрут, който свързва Европа с Южен Кавказ и Централна Азия.

По думите на фон дер Лайен ЕС цели до 2030 г. търговските потоци по коридора да бъдат утроени, а времето за транзит на стоки значително да бъде съкратено. За проекта се предвижда да бъдат привлечени до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции чрез европейската инициатива Global Gateway.

Именно затова България иска да превърне форума не просто в политическа среща, а в платформа за конкретни инвестиции.

Банки и инвеститори сядат на масата

В подготовката на срещата ще бъдат привлечени не само политически лидери, но и представители на европейски, частни и международни финансови институции.

Целта е да бъдат разработени модели за финансиране на големите инфраструктурни проекти.

„В голяма степен те са изключително скъпи и непосилни за която и да е страна да ги покрие със собствени ресурси“, посочи Петрова.

По думите ѝ инициативата за домакинството е била поставена от българската страна. След като премиерът е очертал политическия приоритет пред председателя на ЕК, Министерството на външните работи е предложило конкретния механизъм за провеждането на срещата в координация с транспортното ведомство.

„Когато премиерът зададе политическата визия, нашата работа е да намерим механизма това да се случи“, каза Петрова.

България иска да е врата, не периферия

Според външния министър страната ни има ключово географско предимство и се намира на пресечната точка на важни транспортни и енергийни направления.

Войната в Украйна и конфликтите в Близкия изток допълнително увеличават значението на алтернативните маршрути и намаляването на зависимостите в Европа.

Именно в този контекст България се стреми да използва географското си положение, за да привлече европейски инвестиции в стратегическа инфраструктура и да се превърне в регионален център за свързаност.

Регионалната среща на върха ще бъде един от инструментите за постигането на тази цел.