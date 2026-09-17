Общество

ДАНС проговори за аферата "Петрохан", извади фактите

Дала данни за "Петрохан" още през 2025 г., реакция навреме можеше да спаси хората

ДАНС проговори за аферата "Петрохан", извади фактите
17 сеп 26 | 17:47
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Мира Иванова

Председателят на ДАНС Пламен Тончев официално потвърди, че Държавната агенция „Национална сигурност“ е изготвила и изпратила подробна справка с данни по случая „Петрохан“ още през януари 2025 г. По думите му, ако отговорните институции бяха реагирали навреме на предоставената информация, трагедията с шестте открити трупа в хижа „Петрохан“ и край връх „Околчица“ е можела да бъде предотвратена и хората да бъдат спасени.

 "Проверете делото, което е образувано в прокуратурата през януари месец 2025 година по информация на ДАНС - там са всички пунктове и точки, които са изнесени от обвинението днес - ако някой бе реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат още живи.", заяви Тончев в парламента пред заседанието на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, предаде Фокус.

На въпрос дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Политици от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, обвиниха ДАНС, че индиректно покровителства престъпни групи, които нанасят щети на деца, и попитаха защо институциите са останали пасивни. От своя страна, представители на държавното обвинение и други политически сили прехвърлят отговорността за забавянето, докато ДАНС категорично завява, че е изпълнила своите задължения с изпращането на данните в началото на 2025 г.

След като през януари 2025 г. ДАНС изпраща секретния доклад за сексуално посегателство над непълнолетно лице и подозрителна дейност в района, документът преминава през дълга верига от институции. Първоначално постъпва в Софийска градска прокуратура. Поради липса на териториална компетентност е препратен към Софийска окръжна прокуратура. Накрая материалите се озовават в Районна прокуратура – Костинброд.

Районната прокуратура в Костинброд води разследване по доклада на ДАНС в продължение на близо 10 месеца. Въпреки сигналите, през декември 2025 г. държавното обвинение прекратява наказателното производство с мотив, че няма събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление.

Поради тази пасивност групата на Калушев остава необезпокоявана, което води до ескалацията на събитията и последвалата шесторна смърт в началото на 2026.

Районът на хижа „Петрохан“ попада в обхвата на няколко компетентни органа – местната полиция, Горското стопанство и Гранична полиция. Политически анализи и експерти (като ген. Румен Миланов) посочват, че е абсолютно недопустимо частни лица да обособят затворен периметър, да ограничават свободното движение на туристи и да регистрират голямо количество оръжие, без това да предизвика реакция на терен от МВР. Още през 2022 г. ГДБОП е работила по сигнал срещу същата група, но тогава проверката е била напълно преустановена без резултат.

Според МВР и прокуратурата, извършените проверки на място не са давали законово основание за арести или принудителни мерки преди извършването на самите убийства и самоубийства.

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Автор Мира Иванова

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