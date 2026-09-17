ДАНС проговори за аферата "Петрохан", извади фактите

Председателят на ДАНС Пламен Тончев официално потвърди, че Държавната агенция „Национална сигурност“ е изготвила и изпратила подробна справка с данни по случая „Петрохан“ още през януари 2025 г. По думите му, ако отговорните институции бяха реагирали навреме на предоставената информация, трагедията с шестте открити трупа в хижа „Петрохан“ и край връх „Околчица“ е можела да бъде предотвратена и хората да бъдат спасени.

"Проверете делото, което е образувано в прокуратурата през януари месец 2025 година по информация на ДАНС - там са всички пунктове и точки, които са изнесени от обвинението днес - ако някой бе реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат още живи.", заяви Тончев в парламента пред заседанието на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, предаде Фокус.

На въпрос дали от ДАНС са подавали сигнал в прокуратурата за евентуална педофилия, Тончев уточни, че това е едно от обвиненията, изведени в документа на агенцията от януари. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата.

Политици от ПП-ДБ, сред които Асен Василев, обвиниха ДАНС, че индиректно покровителства престъпни групи, които нанасят щети на деца, и попитаха защо институциите са останали пасивни. От своя страна, представители на държавното обвинение и други политически сили прехвърлят отговорността за забавянето, докато ДАНС категорично завява, че е изпълнила своите задължения с изпращането на данните в началото на 2025 г.

След като през януари 2025 г. ДАНС изпраща секретния доклад за сексуално посегателство над непълнолетно лице и подозрителна дейност в района, документът преминава през дълга верига от институции. Първоначално постъпва в Софийска градска прокуратура. Поради липса на териториална компетентност е препратен към Софийска окръжна прокуратура. Накрая материалите се озовават в Районна прокуратура – Костинброд.

Районната прокуратура в Костинброд води разследване по доклада на ДАНС в продължение на близо 10 месеца. Въпреки сигналите, през декември 2025 г. държавното обвинение прекратява наказателното производство с мотив, че няма събрани достатъчно доказателства за извършено престъпление.

Поради тази пасивност групата на Калушев остава необезпокоявана, което води до ескалацията на събитията и последвалата шесторна смърт в началото на 2026.

Районът на хижа „Петрохан“ попада в обхвата на няколко компетентни органа – местната полиция, Горското стопанство и Гранична полиция. Политически анализи и експерти (като ген. Румен Миланов) посочват, че е абсолютно недопустимо частни лица да обособят затворен периметър, да ограничават свободното движение на туристи и да регистрират голямо количество оръжие, без това да предизвика реакция на терен от МВР. Още през 2022 г. ГДБОП е работила по сигнал срещу същата група, но тогава проверката е била напълно преустановена без резултат.



Според МВР и прокуратурата, извършените проверки на място не са давали законово основание за арести или принудителни мерки преди извършването на самите убийства и самоубийства.