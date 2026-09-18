Готвят мерки срещу скъпите горива, обсъждат помощ за бедни и превозвачи

Правителството обсъжда пакет от мерки заради рекордно високите цени на горивата. В ефира на „Здравей, България“ депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев представи част от обсъжданите варианти, като уточни, че окончателните решения ще бъдат обявени от премиера.

Сред възможните мерки е финансова подкрепа за междуградските превозвачи, училищните автобуси и линейките. Обсъжда се и целева помощ за хората с ниски доходи.

„Ще има подпомагане на междуградските превозвачи, училищните автобуси и линейките. Обсъждали сме да има таргетирано подпомагане на социално слабите, както намаляване или изключване на акциза за пропан-бутан“, заяви Белчев.

Сред разглежданите идеи е бил и безплатен градски транспорт. Според депутата обаче високите цени на горивата не са довели до очаквано пренасочване на хората към обществения транспорт.

Бюджетът отива в Брюксел

Белчев коментира и процедурата по държавния бюджет. По думите му България в момента е в процедура по свръхдефицит, а до 15 октомври проектобюджетът трябва да бъде представен на Европейската комисия.

След това се очакват бележки и предложения за промени от страна на Брюксел.

Успокояват се банковите кредити

По отношение на банковото кредитиране депутатът заяви, че се наблюдават признаци за известно успокоение на пазара.

По думите му обаче по-сериозно внимание трябва да бъде насочено към бързите кредити. Той посочи, че вече са въведени допълнителни мерки и са направени предложения за ограничаване на проблемите в сектора.

Изкуствен интелект ще следи пътя на храните

Белчев коментира и новата платформа за проследяване на храните. Според него основното предимство е дигитализирането на цялата верига на доставки.

„Плюсовете на новата инициатива са, че в случая, когато се дигитализира цялата верига на доставка, тук ще се видят всички прекупвачи“, обясни той.

По думите му платформата няма за цел просто да събира вече налична информация, а да обедини данните и да добави нови възможности за контрол.

„Ще работим с изкуствен интелект, за да се видят изкривяванията в пазарните механизми и да се пресече нелегалният внос“, каза депутатът.

Той уточни, че голяма част от необходимата информация и сега се изисква от производителите и търговците – фактури, сертификати за внос и документи за качество.

Разликата е, че всички данни ще бъдат обработвани в единна система, в която основна роля ще има изкуственият интелект.

Платформата е нова и се предвижда тя да се превърне в единен канал за подаване и обработка на необходимата информация.