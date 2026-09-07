Разкриха най-алчните след еврото. Кой вдигна цените си най-много

Масово закръгляване на цените в евро регистрира проверка, след като задължителното двойно изписване на цените в левове и евро в България официално приключи и от 9 август те вече са само в евро, пише "Телеграф".

Най-много спечелиха от въвеждането на еврото търговците на храни, хотели, ресторантьори и услугите - основно фризьори, козметици, които направиха забележителен скок на цените на продуктите си. При това поскъпването в кръчми и хотели е значително по-високо от останалите браншове на икономиката, защото инфлацията при тях тече от няколко години, а еврото просто я ускори.

Това коментира Георги Вулджев, икономически анализатор от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП), като се позова на изследвания и данни от Националния статистически институт (НСИ). „България не направи изключение и повтори сценария, през който минаха всички страни, приели европейската валута, а именно инфлация в секторите, които касаят ежедневното оцеляване на гражданите като храни, услуги и купуване на това, без което животът не може да продължи.“

В момент като сегашния, в който търговците вече не са длъжни да изписват вече цените в двете валути, хората могат да се заблудят, че са платили по-малко. Причината е чисто психологическа.

„От една страна мозъкът все още мисли за цени в левове, а плаща в евро, тоест наполовина, и в първия момент си казваш, о, стоката е поевтиняла. Когато направиш равносметка колко си похарчил обаче, си даваш сметка, че си дал много повече отпреди година или две. Много са случаите, в които цената като число преминава буквално от лев в евро, особено при стоки, които рядко се налага да купуваш. Човекът купил игра за подарък и е видял как до стария етикет с цена от 33 лв. е залепен новият от 33 евро“, подчерта той.

Като икономически двигател за движението на цените нагоре, извън обективните геополитически фактори, Вулджев посочи естествения стремеж на търговците за по-висока печалба. При смяната на валутата те видяха естествен повод да увеличат приходите си, посочи той.

„Става дума за чиста човешка алчност”, коментира Калоян Методиев, управител на склад на едро за строителни материали в столицата. Той даде пример за икономическо обосновано поскъпване. В неговия сектор има увеличение на цените на материалите, но основната причина е в поскъпването на алуминий и желязо в световен мащаб. Алуминият е материал, доскоро доставян от Русия, а желязото скочи заради войната в Иран и Ормузкия проток. „Всичко останало е на същите цени, но ако ние можем да дадем логичен отговор за новите цени, търговци, кръчмари и хотелиери не могат“, допълни той.

Вулджев изтъкна, че реално погледнато ресторантьори и хотелиери нямат основание да вдигат толкова цените, особено като се позовават на увеличените разходи за труд. Според него в този сектор заплатите са вдигнати, но колкото средното ниво за страната. В същото време ръстът на печалбите е значително по-висок, следователно разходите за труд не са ги изяли, иначе числата щяха до показват низходяща тенденция, посочи икономистът. От друга страна санкциите, които бяха предвидени за необосновано поскъпване, не вършат работа, защото глобите са твърде ниски и постижими за нарушителите. Според Георги Вулджев на нарушителите им е по-изгодно да ги плащат и пак да нарушават правилата, защото така печелят много повече.

Неговите анализи показват, че специфика за България при прехода на въвеждането на еврото е, че страната е много зависима от внос на храни и е принудена да се съобразява с цените, които идват отвън, защото има недостиг. В същото време България е с най-либерален режим по отношение на търговските вериги, изтъкна икономистът. „Търговците вдигнаха цените на храните няколко месеца преди влизането на еврото. Истина е, че в последните три месеца темпът на инфлацията при плодове, зеленчуци и храни има забавяне. Причината обаче не е, защото не искат да продължат поскъпването, а заради пакета от закони, който започна новото правителство, както и масовото недоволство на потребителите”, обясни Вулджев.

Няколко седмици след 9 август и отпадането на изискването за двойно изписване на цените в левове и евро масово търговците във Варна започнаха да закръглят цените нагоре с от 4 до 30 цента при отделните продукти.

Тази практика се забелязва от големите хипермаркети до малките квартални магазинчета. Така примерно туба от 10 л трапезна вода, която до преди дни се търгуваше за 1.26, сега струва 1.40 евро. Същото явление се наблюдава и при редица други стоки. Цената на хляба на много места е закръглена в посока нагоре с цент-два.

Няколко евроцента върху цената на дадена стока могат да изглеждат като дреболия, но при пълна пазарска количка разликата вече се усеща. При цените на услугите обаче нещата не стоят така. Там много от тях бяха превалутирани 1 към 1 от лев към евро. Примери за подобни практики има в цените на фризьорските салони, центровете за красота, сервизите и дори и задължителните технически прегледи.

От 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. КЗП е извършила 14 535 проверки в страната. Съставени са 1121 акта, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления, като санкциите са за общо 1,31 млн. евро. Сред установените нарушения са некоректното превалутиране и закръгляване и необоснованото повишаване на цените.