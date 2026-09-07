Изненадата. АМ Тракия е празна

На входа на София по магистрала "Тракия" трафикът за момента е спокоен. Очаква се обаче това да се промени в по-късните следобедни и вечерни часове, когато жителите на столицата, които решиха да прекарат трите почивни дни край морето, ще започнат да се завръщат у дома.

Пътна полиция предупреждава, че в трафика ще присъстват и цивилни автомобили на КАТ, които ще следят за агресивни шофьори и тези, които се движат в аварийната лента. Също така ще бъде наблюдавано за управление на моторни превозни средства под въздействие на алкохол и наркотици.

За последните три почивни дни са регистрирани 139 такива случая. Толкамерите, които контролират средната скорост, оказват положителен ефект, тъй като значително е намалял броят на случаите на управление на превозни средства с превишена скорост.