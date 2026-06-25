Общество

Много тежка битка за живота на ударената жена на АМ Тракия

Лекарите се надяват, че винаги има шанс

Много тежка битка за живота на ударената жена на АМ Тракия
25 юни 26 | 17:35
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Влади Кирилов

С тежка политравма и с опасност за живота е 49-годишната жена, която пострада при катастрофа на АМ "Тракия" вчера. Днес тя бе транспортирана с медицински хеликоптер от МБАЛ “Свети Пантелелмон“ Ямбол в УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg заместник-изпълнителният директор по диагностична и лечебна дейност на База II в болницата проф. Иван Дечев.

Доминираща в момента е тежката черепно мозъчна травма. Общо взето не се очаква благоприятен изход, има опасност за живота и. Жената има и още много други травми,

обясни проф. Дечев.

Винаги има надежда, обаче каза професорът.

Жената е настанена в КАИЛ и каквото е необходимо ще се направи. Ще се търсят консултации, ще се правят допълнително изследвания и операции, ако трябва. Всички специалисти са на разположение,

добави проф. Иван Дечев

Ямболската болница е комуникирала добре с проф.Чавдар Стефанов, началник на КАИЛ, който има добра информация за състоянието на пациентката. Тогава когато се дава поръчка за медицински хеликоптер комуникират болницата и мястото, където ще бъде настанен пациента, поясни още проф. Дечев.

"Най-късно вдруги ден ще бъдем по-наясно със ситуацията", уточни той.

Припомняме, че при жестокия инцидент на магистралата вчера загинаха две деца от школата на футболния клуб "Славия" и бащата на едно от тях. Ранени бяха двама – мъж на 46 години и 49-годишна жена.Тя е била оперирана вчера, но по-късно снощи се е наложила нова оперативна интервенция, която е продължила цяла нощ.


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Автор Влади Кирилов

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