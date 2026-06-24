Венци Стефанов с нова ужасна новина за катастрофата на АМ Тракия

Загиналите две деца на АМ "Тракия" са футболисти от академията на Славия! Ужасната новина съобщи ексклузивно за БЛИЦ президентът на "белите" Венцеслав Стефанов.

Както вече съобщихме, трима души са загинали, а други трима са ранени при инцидента с тир, който премаза автомобил край село Зимница.

Две от децата ни загинаха на пътя. Те са наши футболисти, пътуваха за към Албена за участие в детски турнир. Почернени сме! Загубихме две златни деца", каза Стефанов.

Загиналите момчета са набор 2007 г.

"Петима човека са били в колата, пометена от тира. Треньорът Иван Терзийски и жена му са в много тежко състояние в болницата в Ямбол. Освен двете деца, на място е загинала и една жена", добави Венци Стефанов.

"Искаме да изкажем съболезнования на близките на загиналите. Много, много жалко... Славия няма да ги забрави, те са наши деца! Но каквото и да кажем сега, мъката е голяма, думите са излишни...", каза още разстроеният президент на Славия.

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