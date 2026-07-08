Пламъци на "Тракия", спряха движението

Тир горя на АМ "Тракия". Движението при 88 км на аутобана в посока Бургас, близо до разклона за Пазарджик, беше спряно.

На място имаше полицейски екипи, които отбиваше трафика. Не се съобщава за пострадали.

Пламъците са били обхванали влекача и ремаркето, засегнат е и товарът. Шофьорът е успял да отбие превозното средство в аварийната лента, но пламъците са огромни. Черни кълба дим са били забелязани от километри, твърдят пред NOVA шофьори, които са на магистралата.

Въведен беше обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата. От АПИ предупредиха водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

В обедните часове движението беше възстановено.

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