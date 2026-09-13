Много тежка битка за живота на ударената жена на АМ Тракия
Лекарите се надяват, че винаги има шанс
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Лекарите се надяват, че винаги има шанс
Жена е пострадала тежко над хижа "Яворов"
Ударили са се два леки автомобила
Главният прокурор се срещна с жената, чиято кола бе ударена 2 пъти от джип на централно кръстовище в София
Жената пада от небезопасени от строителите стълби и си чупи двете ръце в китките и получава сериозни травми по главата и тялото.
Пострадалата е приета в болница с изгаряне на краката - втора степен следа като паднала в шахта с гореща вода на авариралата тръба
Пияница изгори жена си в сливенското село Ковачите. 61-годишната Рада е приета за лечение в клиника по изгаряния в Пловдив с 25 % изгаряния, съобщиха...
Нищо не съм видяла, тичах и паднах. Две жени ми помогнаха да се изправя. До болницата дойдохме със сестра ми пеша. Това заяви българката, ранена при а...
Нашата сънародничка е болница след терора в Германия. Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба. Пострадалата е с инициал...
Селена Гомес бе на крачка от смъртта и едва я спасиха. Фенове на певицата и папараци буквално я стъпкаха в желанието си да се доближат до нея. Това се...
Сливен. Община Сливен трябва да плати 7000 лева за счупения крак на 63-годишна жена. Инцидентът е станал на заледена улица на 21 януари 2013 година. Р...
Благоевград. Водачка на лек автомобил не видя в тъмнината неправилно пресичаща пешеходка и връхлетя върху нея. Пътният инцидент стана към 18:45 часа в...
8-г. момиче пък се попари с вряла вода Благоевград. 14-годишно момиче бе спасено от лекарите в реанимация на МБАЛ – Благоевград, след като се натрови...
София. 41-годишната жена, която пострада тежко при пропадането на асансьор в София, вече е в съзнание, предаде БНР. Вчера лекарите са направили 2 опе...
София. Жената, която вчера пострада с асансьора убиец в столицата, остава в кома. Все още има опасност за живота й, каза директорът на Окръжна болница...
София. Жена е скочила от 6-ия етаж на апартамент в жилищен блок в кв. „Хиподрума" в столицата, вследствие на пожар, вероятно причинен от електрически...
Пострадала жена в района на Рилските езера е спасена с хеликоптер на Авиоотряд 28. Това съобщава БНР. Тя е паднала вчера, в района на Долно-паничищкот...
Кюстендил. Последователка на Петър Дънов, която е от „Бялото братство", е пострадала в района на Рилските езера. Това съобщиха от Планинската спасител...
София. Момиче пострада след удър с камък пред Националния стадион „Васил Левски". Пострадалата е пътувала в автобус №204, които е бил атакуван с камън...