Всичко за Пострадала

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Пияница изгори жена си

Пияница изгори жена си

Пияница изгори жена си в сливенското село Ковачите. 61-годишната Рада е приета за лечение в клиника по изгаряния в Пловдив с 25 % изгаряния, съобщиха...

29 август | 16:55
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Селена на крачка от смъртта

Селена на крачка от смъртта

Селена Гомес бе на крачка от смъртта и едва я спасиха. Фенове на певицата и папараци буквално я стъпкаха в желанието си да се доближат до нея. Това се...

15 март | 18:05
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