Кошмарите започнаха. Тапи, пожар и катастрофа по пътищата

Хиляди пътуващи попаднаха в километрични автомобилни колони по пътя от Царево през Созопол към Бургас в последния от трите почивни дни. Голямото прибиране по Южното Черноморие след празниците доведе до изключително бавно придвижване, съобщават от информационните агенции БТА и БГНЕС.

Според разпространените кадри автомобилите се движат в плътна колона, а скоростта е силно намалена. Допълнително затруднение по основното направление създава и временната организация на движението по път II-99.

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“, в района на 55-ия километър движението се осъществява само в една лента. Причината е стеснен габарит на сводов мост, като преминаването там се регулира със светофар. Заради безопасността скоростта в проблемния участък е ограничена до 40 километра в час.

Засиленият трафик в цялата страна беше очакван в последния от почивните дни около 6 септември, когато много хора се завръщат и от чужбина. От „Пътна полиция“ предварително предупредиха, че най-интензивно ще бъде движението по основните пътни артерии към големите градове.

За да подпомагат движението и да следят за безопасността, над 700 полицейски екипа са разположени на терен. Освен Южното Черноморие, сред най-натоварените трасета са автомагистрала „Тракия“ и маршрутите, поемащи трафика от Гърция.

Угасен е пожар, възникнал към обяд до автомагистрала "Струма" при пътен въдел Бобошево.

Това съобщиха за БНР от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Горели са сухи треви до аутобана, като е обхваната площ от около 6 декара.

Движението не е пренасочвано.

Катастрофа на автомагистрала „Хемус“ край село Потоп, община Елин Пелин, затруднява сериозно движението в посока София.

В района са се образували колони от автомобили, които вече достигат около 3-4 километра, предава bTV.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицията на място.

Катастрофа е станала и на 145-и км на АМ „Тракия“, отново в посока София.

Инцидентът допълнително усложнява трафика в последния почивен ден около 6 септември. Днес се очаква засилено движение по основните пътни артерии в страната, особено в посока към София. Най-натоварени се очаква да бъдат автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

За да бъде облекчено прибирането след трите почивни дни, от 12:00 до 20:00 часа днес е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към София по „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автомобилите, които напускат столицата.

Въпреки мерките, на места се очаква образуването на колони заради големия брой хора, които се прибират след празничните дни. Пътна полиция е създала специална организация за контрол на движението, като на терен са мобилизирани стотици полицейски екипи.

На шофьорите се препоръчва да планират пътуването си с повече време, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, особено в районите с натоварен трафик и временна организация на движението.