Натоварено утро по границите, два пункта поемат най-силния поток

Интензивен е трафикът тази сутрин на два от най-важните гранични пунктове на страната, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. На „Капитан Андреево“ натоварването е на вход за леки автомобили от Турция, а на „Калотина“ - на изход към Сърбия. По останалите основни направления движението е нормално.

На българо-турската граница най-силен е потокът през „Капитан Андреево“, където има интензивно движение на леки автомобили, влизащи в България.

На границата със Сърбия натоварването е в обратната посока - през „Калотина“ интензивен е трафикът на леки автомобили, напускащи страната.

На границата с Румъния автомобилният трафик е нормален на всички гранични преходи, но има проблеми с част от фериботните връзки.

Фериботът Силистра-Кичу временно е спрян заради техническа неизправност. Не работят и връзките Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички пунктове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове със Северна Македония.

От „Гранична полиция“ следят обстановката по основните направления, като най-сериозното натоварване към ранните сутрешни часове остава на „Капитан Андреево“ и „Калотина“.