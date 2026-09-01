„Пътят на грабежа“ трябва да стане магистрала. Новият срок за „Хемус“

Автомагистрала „Хемус“ трябва да излезе от годините на скандали, спрени строежи и прокурорски преписки и да започне да се изгражда „на съвсем други обороти“. Това обеща регионалният министър арх. Иван Шишков при инспекция на трасето между Ловеч и Плевен.

Голямата цел е в следващите около две години и половина - три години магистралата да достигне до пътя Русе-Велико Търново. Зад този срок обаче стои сложна операция - трябва едновременно да продължи строителството и да бъде разплетено наследството от незаконни съоръжения, стари инхаус договори, платени аванси и участъци, които тепърва се нуждаят от нови проекти.

Шишков не спести тежките определения. Той нарече „Хемус“ „пътя на грабежа“ и заяви, че правен анализ е показал „страшни злоупотреби във времето назад“. Но въпреки това позицията му е категорична - магистралата няма да бъде оставена да потъне заедно с проблемите около нея.

„Хемус“ трябва да бъде спасена

„Изпълненото през 2021 г. незаконно строителство на магистрала „Хемус“, което е разплатено през 2026 г., няма да спре изграждането й“, заяви министърът.

„Възложих правен анализ, който показва страшни злоупотреби във времето назад, но сме длъжни да направим така, че да спасим магистрала „Хемус“, подчерта той.

Днешната проверка беше именно в един от най-спорните участъци - лот 4. Там диспутът дали действително е имало незаконно строителство вече не е само политически. Още през 2022 г. ДНСК издаде общо 11 наказателни постановления за установено незаконно строителство по лотове 4 и 5.

А от 20 август тази година казусът има и ново развитие - Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство заради налични данни за престъпления при изграждането на лот 4. Само седмица по-късно прокуратурата съобщи, че разследването продължава и обхваща и движението на авансово преведените средства за „Хемус“.

Да го видим и да го пипнем

Шишков върна спора директно на строителната площадка. „За мен е важно всички да разберат и да затворим този безсмислен спор между мен и предишните управляващи от последните три години дали е имало или не незаконно строителство - да го видим и да го пипнем“, заяви министърът.

Той показа като пример подлез на км 143+681 в участък 4, чието изграждане според него е започнало незаконно още през 2021 г. „Една от причините за днешната ми проверка е да видя отново тези незаконни съоръжения, които бяха изградени“, каза Шишков.

Министърът смята да внесе две изменения в Закона за устройство на територията, с които държавата да намери законово решение за вече построена инженерна инфраструктура без необходимите книжа. Той напомни, че е опитал да прокара подобна промяна още като служебен министър, но тогава тя е срещнала съпротива.

Сега според него прокуратурата и МВР трябва да установят кой е допуснал изграждането и защо са били раздавани пари, преди да има одобрени подробни устройствени планове.

Над 1 млрд. лева без готови проекти

Точно тук Шишков беше най-остър към начина, по който „Хемус“ е управлявана преди години. „Виждате безхаберието на управляващите в периода 2018, 2019 година, когато раздаваше едни пари и поставяше държавата в ситуация, при която да няма почти полезен ход пет години по-късно. Но ние полезния ход ще го намерим“, каза той.

По думите му вече е ясно, че са били платени над 1 млрд. лв., без да има готови проекти. Тук е и един от големите парадокси на „Хемус“ - държавата се оказва едновременно в ролята на институцията, която трябва да преследва незаконното строителство, и на възложител, който не може просто да зареже вече изградени съоръжения за милиони.

Затова Шишков призна, че и строителните компании са поставени в тежка ситуация. „Ние ще трябва да извадим този проблем и да го решим. В края на краищата всички нас ни интересува да има магистрала „Хемус“, категоричен беше министърът.

Къде реално е строителството

Най-големият проблем в момента е, че отделните участъци са на съвсем различен етап. Лот 2 изостава най-много, тъй като е възложен по-късно. Шишков обяви, че строителството му ще трябва да бъде форсирано чрез нови споразумения със фирмите.

Лот 3 е по-напред, но самостоятелното му завършване няма да реши основния проблем. Причината е, че без готов лот 2 практически не може да бъде осигурена нормална магистрална връзка към Плевен.

„Без да построим втори лот, на практика връзка до Плевен почти е невъзможно да има. Това е абсурд изобщо по управлението на строителния бранш, в управлението изобщо на инвестициите в България“, заяви Шишков.

Лотове 5 и 6 вече имат разрешения за строеж. Именно шестият участък трябва да достигне до пресичането с пътя Русе - Велико Търново. Той е дълъг близо 33 км и започва от района на Павликени. През април публично обявеният срок за него беше най-рано 2030 г. при нормално финансиране, което показва колко амбициозна е сегашната заявка за ускоряване.

Лотове 7 и 8 се връщат на чертожната дъска

След Велико Търново картината отново се усложнява. Участъци 7 и 8 трябва да бъдат препроектирани, за да не се повторят грешките от предишните години.

Заедно с лот 9 те влизат във втория пакет от инфраструктурни обекти, които правителството планира да придвижи. Шишков очаква след около година и половина да има достатъчна проектна готовност, за да започне строителството. За тези участъци ще бъде необходима и процедура по ОВОС.

По участък 9 между Търговище и Буховци в момента е изграден само един пътен възел. Според министъра пускането му само по себе си няма да промени съществено движението, докато не бъде завършено цялото трасе.

Срокът вече е поставен

Амбицията „Хемус“ да достигне Велико Търново до около три години не се появява за първи път днес. Шишков я обяви още през август, когато каза, че държавата разполага с проекти, разрешителни и отчуждени терени за трасето до пресичането с пътя Русе - Велико Търново. Сега вече обещанието трябва да влезе в строителен график.

Залогът е огромен. Цялата „Хемус“ е около 420 км и трябва да свърже Северна България от София до Варна. АПИ определя трасето като ключова връзка между западната и източната част на страната и част от европейската пътна мрежа.

Историята на магистралата обаче е почти половинвековна - първата копка е направена още през октомври 1974 г. Оттогава строителството многократно е започвало, спирало и променяло сроковете си.

Досега беше строителна илюзия

Регионалният министър потвърди и необходимостта от обходен път на Плевен, но смята, че достигането на „Хемус“ до Велико Търново ще промени изцяло движението в Централна Северна България.

„Тогава хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани веднъж, че ще имат достъп до магистралите, и втори път, че движението няма да минава през градовете. Това е смисълът на инфраструктурата. Всичко останало от това, което ни беше представено досега, беше просто една строителна илюзия“, заяви той.

Според Шишков България има да проектира и построи още около 800 км магистрали. В плановете влизат не само довършването на „Хемус“, но и разширяването на „Тракия“, нови магистрални направления и пътят с тунел под Петрохан.