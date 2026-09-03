Тапа на „Капитан Андреево“. Коли влизат, камиони чакат за изход

Интензивен е трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ още от ранните часове на деня. На пункта с Турция има засилено движение на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за състоянието на българските гранични преходи е към 6:00 часа тази сутрин. На останалите основни направления движението засега е спокойно, но проблеми има при част от фериботните връзки по Дунав.

Натоварването на „Капитан Андреево“ не е само моментно явление от тази сутрин. Официалните данни на „Гранична полиция“ показват, че и през предходните дни пунктът оставаше сред най-натоварените в страната, особено за товарния трафик на изход към Турция. На 1 септември там беше отчетено интензивно движение както на вход и изход за леки автомобили, така и на изход за камиони.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Пътуващите обаче трябва да имат предвид няколко временно прекъснати фериботни връзки.

Българският ферибот, който обслужва маршрута Силистра - Кичу, временно не работи заради техническа неизправност. Преустановена е и фериботната връзка Оряхово - Бекет, като причината там е ниското ниво на река Дунав. По същата причина не работи и фериботът между Свищов и Зимнич.

Ниските води на Дунав продължават да създават проблеми по различни участъци на реката, като ограниченията при фериботите са поредното отражение на продължителния период на необичайно ниски нива.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

„Гранична полиция“ отчита спокойно движение и на пунктовете с Република Северна Македония и Сърбия. На всички ГКПП по двете граници трафикът към ранните сутрешни часове е нормален.

Данните от последните дни показват, че именно „Капитан Андреево“ остава най-проблемната точка за тежкотоварното движение. И на 2 септември „Гранична полиция“ отчете интензивен трафик на изход за товарни автомобили, докато пунктовете към Северна Македония и Сърбия работеха при нормално натоварване.