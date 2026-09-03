България ускорява подготовката за F-16. Целта са 32 пилоти

Българските Военновъздушни сили вече разполагат с осем подготвени пилоти за F-16, а до края на годината броят им трябва да достигне 11. През април се очакват още четирима и така обучените летци ще станат 15, съобщи командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев пред БНТ.

Осемте самолета F-16 Block 70, които вече са в България, летят активно и са натрупали общо около 700 часа във въздуха. Голямата цел е подготовката на общо 32 пилоти за 16-те самолета, придобити по двата договора със САЩ.

Осем самолета и вече 700 часа във въздуха

„България има осем самолета, това го знаят всички. Усвояваме самолета, самолетите летят активно. Това, че не се виждат над София, не означава, че машините не летят. Към момента имаме общо може би около 700 часа налетени със самолетите, които са в България“, заяви генерал-майор Русев.

Първите осем F-16 Block 70 вече са изцяло доставени в страната. Последните две машини от първия договор пристигнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево на 16 декември 2025 г., с което беше комплектована първата половина от бъдещата българска ескадрила.

Подготовката на летателния състав също напредва. При предишното участие на Русев в предаването обучените пилоти са били шест, а сега вече са осем.

„До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява в съответствие с договора“, заяви командирът на ВВС.

Вторите осем самолета ще закъснеят

По-сложна остава ситуацията с доставката на вторите осем F-16. Русев потвърди очакваното забавяне, но посочи, че се водят разговори на високо равнище срокът да бъде съкратен.

„Това не зависи от нас. Но аз имам възможност да разговарям на много високо ниво и по този въпрос. Смятам, че се прави всичко възможно и от двете страни срокът на закъснението да бъде намален. Нещо повече - ако е възможно, част от самолетите да бъдат доставени по-рано“, каза той.

През август Министерството на отбраната съобщи след разговори с представители на „Локхийд Мартин“, че производствени затруднения могат да изместят доставката на вторите осем самолета до второто тримесечие на 2030 г. От американска страна е било уточнено, че срокът не е окончателен и ще се търсят възможности за ускоряване на производството.

Русев отказа да коментира подробно причините за забавянето, но беше категоричен, че те са външни за България. „Това, което се тиражираше в медиите - че не сме надежден съюзник и затова не ни дават самолетите - е несериозно“, заяви командирът на ВВС.

Целта са 32 български пилоти

Подготовката на летците продължава едновременно за самолетите и по двата договора. Според Русев за бъдещите 16 машини са необходими най-малко 32 пилоти, но обучението няма да приключи с достигането на този брой.

„За 16 самолета 32 пилоти са достатъчни, но ние ще продължим да обучаваме пилоти. Поне за мен F-16 ще бъде напълно усвоен, когато имаме пилоти на F-16 на всички управленски нива - в командването на база, в командването на ВВС и, ако щете, в Щаба на отбраната“, заяви генерал-майорът.

Следващата година подготовката трябва да се разшири и с нощни полети. Това е една от необходимите стъпки преди новите изтребители да могат да поемат пълноценно бойното дежурство по охрана на българското въздушно пространство.

Една важна система все още липсва

Самолетите обаче все още не са напълно комплектовани. По думите на Русев на тях не е инсталирана системата за самозащита и предупреждение, която е част от договореното оборудване.

„Системата за самозащита и предупреждение на самолета не е инсталирана. Защо я няма, не бих могъл да отговоря. Не я произвеждаме ние, но имаме уверението, че в рамките на следващата година може би ще започне инсталирането на системата. Очаквам към края на 2027 година да има някакъв резултат“, заяви командирът на ВВС.

Русев подчерта, че България е изпълнила финансовите си задължения и липсващото оборудване е включено в договора. „Всичко е платено, всичко е в договора. Ние очакваме системата. Нищо не сме изпуснали от това, което е необходимо“, каза той.

Още изтребители

Командирът на ВВС повтори позицията си, че една ескадрила от 16 F-16 не е достатъчна за дългосрочните нужди на българската бойна авиация. „Със сигурност една ескадрила не е достатъчна. Потвърждавам го за пореден път. Може да погледнете всички западноевропейски държави. Дори и най-малките от тях имат десетки изтребители. Така че една ескадрила категорично не е достатъчна“, каза Русев.

Според него разговорите за още една ескадрила трябва да започнат достатъчно рано, за да може тя да постъпи на въоръжение приблизително през 2035-2037 г. Решението за конкретния тип самолет обаче е политическо.

Дотогава ВВС търсят вариант за заместващ изтребител. Русев категорично изключи възможността това да бъдат още МиГ-29. „Говорим за многоцелеви самолет от западно производство. Не е задължително да бъде нов. Може да бъде и втора употреба, което ще бъде много по-евтино“, обясни той.

Командирът на ВВС не вижда проблем България да експлоатира два различни типа бойни самолети. Като примери той посочи Гърция, Турция, Румъния и Полша, а основният му аргумент е наличието на резерв - ако единият тип бъде временно приземен по технически причини, другият да продължи да носи бойно дежурство и да охранява въздушното пространство.