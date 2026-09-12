България ускорява подготовката за F-16. Целта са 32 пилоти
ВВС искат и още една ескадрила, а забавянето на вторите осем самолета се опитват да бъде съкратено
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ВВС искат и още една ескадрила, а забавянето на вторите осем самолета се опитват да бъде съкратено
Само 16 самолета не са достатъчни, F-16 ще помогнат, но не веднага
При въздушни удари в Техеран
През април пък се очаква да пристигнат и първите два самолета F16 блок 70 в България
Бригаден генерал Николай Русев ще бъде повишен и ще оглави Военновъздушните сили
От "Хизбула" потвърдиха, че Ибрахим Акил е загинал при израелската атака
Израелските отбранителни сили са ликвидирали високопоставен командир от „Хамас" в Ивицата Газа. Загиналият е Наел Сакхл. Той е участвал в ръководенето...
При нападението са били убити също двама ирански съветници
Мерад Абу Мерад е ръководител на системата за въздушно наблюдение на "Хамас"
Улучен е с четири изстрела от Макаров
Според версията на Киев висшият офицер е бил ликвидиран в Украйна
Боевете продължават, Украйна съобщи за атака с дронове и взривове в Хмелницки
Капитан Антоанета Чавдарска направи нещо невиждано у нас
Отговорността да опазя хората и да ги връщам при семействата ми е моя, каза бригаден генерал Николай Русев.
Новият командир на Старозагорската 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Стоян Шопов започна опознавателните си срещи в Града на липите от митроп...
Депутат от Руската Дума вижда в убийството почерка на западните спецслужби Един от лидерите на опълчението в Луганск и прочут полеви командир на само...
Техеран. Откриха тялото на Моджатаба Ахмади, командир на Главния щаб за кибервойна на Иран, в залесен район в близост до град Карадж, северозападно от...
Дамаск. Твърди се, че избухливият брат на сирийския президент Башар Асад - Махер, е инициаторът на газовата атака в предградието на Дамаск на 21 авгус...