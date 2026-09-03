На 3 септември изхвърлете старото от дома. Поверие обещава благополучие

На 3 септември православната църква почита свети свещеномъченик Антим, епископ Никомидийски, и преподобни Теоктист. В народния календар денят е обвит и в редица любопитни поверия, свързани с дома, любовта, брака и идващата есен. Една от най-старите препоръки е къщата да бъде основно почистена и освободена от ненужните вещи. За сметка на това денят се смятал за неподходящ за сватосване и сватба.

Светецът, който сам се предал на войниците

Свети Антим живял през III и началото на IV век и бил епископ на Никомидия в един от най-тежките периоди на гонения срещу християните. Когато войниците дошли да го заловят, той първо ги приел и нагостил, а след това сам разкрил кой е. По пътя към съда разговарял с тях и според житието те приели християнството. Антим отказал да се отрече от вярата си, бил измъчван и накрая обезглавен около 302-303 г.

На 3 септември Църквата почита още преподобни Теоктист, света Фива дякониса, света мъченица Василиса Никомидийска и свети Йоаникий II, патриарх Сръбски. В календара на Българската православна църква за 2026 г. е отбелязано и пренасянето на мощите на свети Нектарий Егински.

Почистете дома и освободете място за новото

Народните поверия дават съвсем различен, битов облик на деня. На 3 септември се правело основно почистване на дома и се изхвърляли вещи, които вече не се използват. Смятало се, че така човек освобождава място за новото и оставя ненужното зад себе си.

В някои варианти на обичая старите вещи били изгаряни вечер заедно с изсъхналите картофени стъбла. На този ритуал се приписвала способността да привлича благополучие и да пази дома от бедност. Това е народно вярване, а не църковно предписание.

Според съвременните разбирания ненужните вещи, които все още могат да се използват, разбира се, могат да бъдат подарени или дарени, вместо унищожавани.

Не правете сватба на този ден

Една от най-любопитните забрани на 3 септември засяга любовта. В старите поверия денят се смятал за неподходящ за сватосване и за сключване на брак.

Вярвало се, че съюз, започнал точно тогава, няма да бъде траен и може бързо да стигне до раздяла. Това суеверие няма отношение към църковните правила за венчавките, а принадлежи към народния календар.

Още по-необичайно е старото поверие за неомъжените момичета. Според него те не трябвало да напускат дома след залез слънце. Народното въображение стигало дотам да предупреждава, че девойка, която наруши забраната, може да попадне под властта на злите сили.

Мъглата показва какво време идва

Особено внимание предците ни обръщали на времето. В част от народните календари 3 септември е наричан Антимов ден или Ден на студената роса - знак, че лятото постепенно започва да отстъпва пред есента.

Ако сутринта е мъглива, старото поверие гласи, че работата на полето ще върви спокойно. Ако мъглата се издига високо над земята, това се приемало като знак за суха и топла есен.

Следобедният дъжд също имал свое значение - вярвало се, че ако завали тогава, влажното и неприятно време може да се задържи по-дълго. Ранното отлитане на жеравите пък било знак за ранна и студена есен.

Какво още е добре да избягваме

В различни варианти на народните поверия за Антимов ден се препоръчва да се избягват караниците и клюките. Среща се и забрана за тежка полска работа, като денят се посвещавал повече на подреждането на дома и подготовката за настъпващата есен.

Църквата не поставя подобни битови забрани за 3 септември. Те са част от фолклорната традиция, натрупвана през поколенията около празничния ден.