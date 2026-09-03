Небето се обръща за часове. Градушки и гръмотевици връхлитат България

Денят ще започне сравнително спокойно, но времето бързо ще покаже друго лице днес. Преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Централна и Източна България временно облачността ще се увеличава и на места ще превалява. Около и след обяд над голяма част от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще бъдат интензивни.

Следобедът носи най-големия риск

На много места бурите ще се развиват именно в часовете около и след обяд. Вятърът ще бъде слаб и умерен - в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна България от изток-североизток.

Максималните температури ще останат сравнително високи - между 29 и 34 градуса. В София термометрите ще покажат около 29 градуса.

Бури и градушки над планините

Над планините също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като са възможни и градушки.

Ще духа умерен, а по най-високите части до силен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Морето остава пощадено, но не навсякъде

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд обаче ще се развива купеста облачност, а по северното крайбрежие на места ще превали и ще прегърми.

Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода ще е 24-26 градуса, а вълнението - 1-2 бала.

Петък успокоява времето, събота връща слънцето

В петък ще преобладава слънчево време, но над Източна България и планинските райони отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Северозападният вятър ще се усили, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг, а температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

Нов обрат идва в неделя

В неделя и понеделник през страната ще премине атмосферно смущение. От северозапад на югоизток облачността временно ще се увеличи и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, а температурите слабо ще се понижат.

Във вторник и сряда времето отново ще се стабилизира и ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток, температурите ще тръгнат нагоре и максималните стойности ще достигнат между 30 и 35 градуса.