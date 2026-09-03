Рожден ден днес има Васил Найденов

Днес рожден ден празнува кралят на българската поп музика Васил Найденов. Роден през 1950 г. в София, той завършва Музикалната академия и започва професионалния си път като пианист и вокалист. По-късно става част от „Диана Експрес“, а през 1979 г. „Адаптация“ поставя началото на забележителната му солова кариера. „Телефонна любов“, „Сбогом, моя любов“, „Огън от любов“ и „А дали е така“ остават любими песни на поколения българи. "Стандарт" му пожелава здраве, щастие и дълголетие.
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