Ето за какво харчи най-много българинът

Данните на Евростат за структурата на потреблението в Европейския съюз показват колко силно разходите за основни нужди влияят върху семейните бюджети. През януари 2026 г. 46% от общите разходи за потребление на домакинствата в ЕС са били насочени към три категории – храни и безалкохолни напитки, жилище, вода и енергия, както и транспорт.

В България зависимостта от тези разходи е още по-осезаема. По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2025 г. 29,6% от всички разходи на човек в домакинството са били за храна и безалкохолни напитки. За сравнение, жилището е формирало 15%, а транспортът и съобщенията – 11,3%.

Само тези три групи представляват около 56% от разходите на българските домакинства. Трябва да се има предвид, че методологията на НСИ и тази на Евростат не са напълно идентични, затова процентите не могат да бъдат сравнявани директно. Те обаче ясно показват колко голяма част от бюджета се насочва към ежедневни и трудно отложими потребности.

Разходите за храна продължават да растат. През последното тримесечие на 2025 г. средният разход за храна на човек е достигнал 948 лева при 888 лева година по-рано – увеличение от 6,8%. В същото време делът на храната в общите разходи се е увеличил с 0,3 процентни пункта.

На този фон България остава страната с най-ниско общо ценово равнище на потреблението в ЕС. През 2025 г. то е било 63% от средното за Европейския съюз. Това обаче не означава автоматично, че животът е по-достъпен за българските домакинства. По-ниските цени се съчетават с по-ниски доходи и по-слаба покупателна способност.

При жилищните разходи разликата също е значителна. Ценовото равнище на тази група стоки и услуги в България е било около 41% от средното за ЕС през 2025 г. Въпреки това жилището остава едно от основните пера в бюджета, като за него българските домакинства са отделяли 15% от разходите си в края на миналата година.

Транспортът и съобщенията са представлявали още 11,3% от бюджета, а разходите в тази категория са нараснали с 4,1% на годишна база.

Има и положителна тенденция – доходите растат по-бързо от разходите. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средният доход на човек е достигнал 3687 лева, което е увеличение от 9,4% за година. Общият разход на човек се е увеличил с 5,6%.

Това означава, че домакинствата разполагат с малко повече финансово пространство, но структурата на бюджета остава силно концентрирана върху основните потребности. При почти една трета от разходите, насочени само към храна, всяко по-сериозно поскъпване на продуктите от първа необходимост се усеща пряко от семейния бюджет.

България може да има най-ниското ценово равнище в ЕС, но за домакинствата решаващо значение има не само колко струват стоките, а и каква част от дохода е необходима за тяхното закупуване, пише БГНЕС.