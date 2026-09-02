Голяма опасност! Тревожна прогноза за Черноморието

Тревожни сигнали се появяват в последните прогнози на европейския модел за времето за периода след около 10 дни. Сценарият напомня на ситуации, които наблюдавахме и през миналото лято – комбинация от много топло Черно море, високи температури над Средиземноморието и подходяща атмосферна динамика, която може да създаде условия за развитие на мощни валежни процеси.

Според един от последните изчислителни сценарии на европейския модел се очертава зона с потенциално много значителни валежи, достигащи над 100-150 литра на квадратен метър, в района на Истанбул и прилежащите части на Турция.

Важно е обаче да се подчертае, че това е далечна моделна прогноза, а не конкретна прогноза за такова количество валежи. При хоризонт от около 10 дни все още съществува значителна несигурност относно точната траектория на атмосферните системи и мястото, където ще се концентрират най-силните валежи, пише "Метео Балканс".

Възможно ли е валежната зона да се измести към България?

Това е един от основните въпроси през следващите дни. При всяко ново изчисление на моделите позицията на валежната зона може да се променя. Дори сравнително малко изместване на атмосферния процес на север може да постави Българското Черноморие в зона с много по-висок риск от значителни валежи.

Именно тук се крие и основната опасност – при подобни ситуации не става дума само за равномерни валежи от мащабен фронтален процес. Възможно е да се развият конвективни клетки и системи, при които за кратко време на сравнително малка площ да паднат огромни количества дъжд.

Защо валежите по Черноморието са толкова трудни за прогнозиране?

Конвективните валежи са сред най-трудните метеорологични явления за точно прогнозиране. Причината е, че тяхното развитие зависи от множество фактори – температурата и влажността на въздуха, температурата на морската повърхност, вертикалният профил на атмосферата, релефът и локалната циркулация.

Топлото Черно море може да осигури допълнителна енергия и влага за атмосферните процеси. При наличие на подходяща динамика това може да доведе до бързо развитие на мощна купесто-дъждовна облачност.

В такива ситуации е възможно разликата между два близки района да бъде огромна – докато на едно място валежите са сравнително слаби, на няколко десетки километра разстояние могат да се излеят десетки или дори над 100–200 литра на квадратен метър за кратък период.

Опасност от повторение на тежки наводнения

Подобни сценарии неизбежно напомнят за тежките наводнения, които през последните години засегнаха различни райони по Българското Черноморие, включително Царево и Елените, както и за предишни тежки валежни ситуации в района на Варна и Аспарухово.

Това обаче не означава, че предстои повторение на конкретно бедствие. На този етап е твърде рано да се прави подобен извод.

По-правилно е да се говори за потенциално опасен атмосферeн сценарий, който трябва да бъде наблюдаван внимателно в следващите дни.

Следващите дни ще бъдат ключови

Най-важно ще бъде дали следващите изчисления на моделите ще запазят тенденцията за формиране на значителен валежен процес в района на Западното Черноморие и Турция, или ще изместят основната валежна зона на юг, север или изток.

При подобен тип ситуации дори малки промени в атмосферната циркулация могат да доведат до съществена промяна в прогнозата за България.

Затова не трябва да се приема, че в момента има прогноза за 200 литра на квадратен метър по българското Черноморие. Има сигнал в моделите за потенциално много значителен валежен процес в по-широкия регион, но точната му позиция и интензивност все още не могат да бъдат определени с необходимата надеждност.