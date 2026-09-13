България ускорява подготовката за F-16. Целта са 32 пилоти
ВВС искат и още една ескадрила, а забавянето на вторите осем самолета се опитват да бъде съкратено
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ВВС искат и още една ескадрила, а забавянето на вторите осем самолета се опитват да бъде съкратено
Той бе с контузия на крака в труднодостъпен район край езерото Черни гьол
Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“
Министърът на отбраната посети авиобаза Крумово
Съвместните полети в рамките на учението започват от днес и ще продължат до 19 юни 2026 г.
Само 16 самолета не са достатъчни, F-16 ще помогнат, но не веднага
Това е традиция в кралското семейство
Кой ще стигне до него пръв-своите или врага
Медийната корпорация сваля програмата
Заради документалния филм, в който има нескопосано редактирана реч на Тръмп
Бюджетът ще е съобразен със заложените приоритети в програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 г. и целите на НАТО
Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко обявен за командващ Военновъздушните сили
В ГЕРБ решили да не подкрепят отнемане на депутатски имунитети
Освен противоракетна система от Германия, България ще купи и три координатни радари от Франция
F-16 Block 70 може да носи различен набор от ракети въздух-въздух, въздух-земя и бомби
През април пък се очаква да пристигнат и първите два самолета F16 блок 70 в България
Самолетът може да се справя успешно и с дроновете, което е в съответствие с новата стратегия на Пентагона
Очаква се официалното представяне на машините да стане в средата на април в Трета авиобаза "Граф Игнатиево"
Ще има още промени, които не са от правомощията на правителството и президента
Бригаден генерал Николай Русев ще бъде повишен и ще оглави Военновъздушните сили