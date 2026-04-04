"Швейцарските ножчета" търсят изчезналия пилот

Американски и ирански сили издирват изчезнал член на екипажа, след като два американски военни самолета бяха свалени в различни части на региона, съобщават американски медии.

Един от пилотите на американския изтребител F-15, който бе свален над южната част на Иран, е бил спасен, съобщават медиите в САЩ. Все още няма яснота относно съдбата на втория член на екипажа.

Изчезналият пилот е офицер по оръжейни системи.

Иранските власти започнаха мащабно издирване на екипажа на самолета, който според местни източници е бил поразен от системите за противовъздушна отбрана на страната. В подкрепа на операцията бяха изпратени военни сили, а за информация за пилотите бе обявена и парична награда.

BBC потвърди кадрите на иранските телевизии, показващи самолет, който изглежда е американски. Това е първият известен случай, в който американски изтребител е бил свален над Иран по време на този конфликт.

Съобщението за сваления самолет дойде на фона на нови ирански удари по Израел, Ливан и страните от Персийския залив.

Докато САЩ се надпреварват да открият изчезналия член на екипажа на американски изтребител в Иран, специализирани американски бойни екипи за търсене и спасяване ще претърсват района с хеликоптери „Блекхоук“, според бивш командир на парашутните спасителни сили на американските военновъздушни сили.

В интервю за американския партньор на Би Би Си, CBS News, бившият командир казва, че ако спасителната цел е в зона, недостъпна за хеликоптер, ескадрили от бойни самолети AC-130 ще скочат от този самолет и ще възобновят спасителните операции пеша.

Веднъж стъпили на земята, парашутистите спасители се стремят да се свържат с изчезналия член на екипажа, да окажат медицинска помощ, ако е необходимо, да избегнат или задържат врага и да стигнат до място, където могат да бъдат спасени.

Да се ​​нарече работата им „мъчителна и изключително опасна“ е меко казано, казва командирът, добавяйки, че тези парашутистки спасители са известни като „швейцарските ножчета на Военновъздушните сили“.

Общо 365 американски военнослужещи са били ранени в бойни действия от началото на американско-израелската война с Иран, според данни, публикувани от Пентагона.

Те идват от следните дивизии:

Армия - 247

Военноморски сили - 63

Морски пехотинци - 19

Военновъзд у шни сили - 36

Според данните, броят на жертвите остава 13.

Междувременно силни експлозии разтърсиха северната част на Техеран. Израел заяви, че е нанесъл поредица от удари в иранската столица, като едновременно с това са били проведени атаки и в Бейрут.

Около 70 процента от производствения капацитет на Иран в областта на стоманопроизводството е бил изведен от строя, съобщиха официални израелски източници.

В Абу Даби, металният гигант "Emirates Global Aluminium" съобщи, че може да отнеме до една година, преди да може да възобнови пълноценното производство, след като заводът му беше повреден от ирански удари, предаде БНР.

Американският президент Доналд Тръмп призова Конгреса да одобри увеличение с 42% на бюджета за отбрана през 2027 г.

Ако предложението бъде прието, разходите за военни нужди на САЩ ще достигнат 1,5 трилиона долара, което би било най-голямото годишно увеличение на бюджета на Пентагона от времето след Втората световна война.

