"Швейцарските ножчета" търсят изчезналия пилот
Кой ще стигне до него пръв-своите или врага
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Кой ще стигне до него пръв-своите или врага
Американски морски пехотинци тренират на база "Ново село". Тази седмица те ще получат 4 танка "Ейбрамс", 3 артилерийски оръдия и 6 бронирани разузнава...
Либия. САЩ пращат 200 морски пехотинци и два транспортни самолета в базата "Сигонела" в Сицилия, за да защитават американските дипломати в Либия. Пехо...