Купуваме оръжия срещу дронове с пари от Евросъюза

Страната ни ще купува въоръжение за противодействие на чужди дронове с преференциалните заеми от Европейския съюз (ЕС).

Това става ясно от отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на серия от въпроси на депутати.

Въпросите и отговорите на министъра са публикувани на сайта на Народното събрание.

Запрянов посочва в един от отговорите си, че след инцидента, при който 19 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, ведомството му е взело решение да се усили радиолокационното разузнаване, наблюдение и откриване на цели на съответните височини, на които летят безпилотни самолети, както и охраната на въздушното пространство на България в североизточно направление.

Борбата с чужди дронове ще се води с кинетични и некинетични средства за поразяване, допълва министърът.

Необходимото въоръжение ще се закупи по линия на проекта SAFE на ЕС, по който Европейската комисия (ЕК) разпредели първите 150 млрд. евро финансова помощ. За България са предвидени 3,2 млрд. евро от тези средства.

Проектите по механизма трябва да бъдат представени пред Комисията до края на ноември и в момента се изготвят, пояснява министърът.

По думите на Атанас Запрянов, военновъздушните сили на България поддържат

готовност с въздухоплавателни и земнобазирани средства да защитават въздушното пространство на страната –

самостоятелно или в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, при масово влитане на дронове.

Междувременно руски изтребители МиГ-31 нарушиха въздушното пространство на Естония, което от Москва отричат да се е случило. Други руски изтребители са се приближили на ниска височина до нефтена платформа на Полша в Балтийско море, без да нарушават границите на страната.

Запрянов не дава точен отговор за разходите за отбрана за 2026 г. Министърът казва, че

бюджетът ще е съобразен със заложените приоритети в програмата за развитие на въоръжените сили до 2032 г. и целите на НАТО.

Точна оценка на средствата за инвестиции и реализиране на текущи и бъдещи инфраструктурни проекти за армията ще има, след като Министерството на финансите изготви предварителната оценка на основните макроикономически показатели до 2028 г. и издаде указания към ведомствата за изготвянето на техните проектобюджети, посочва още министърът на отбраната.

Подобен е отговорът му на въпрос

за развитието на научно-изследователската дейност в областта на отбраната.

На друг въпрос кога ще се разработи изцяло нова инвестиционна програма за модернизация на армията Запрянов отговаря, че такава е заложена в програмата за модернизация с хоризонт до 2032 г., като тя може да бъде променяна „при обективни причини“.

