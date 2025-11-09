Трус във Великобритания! Шефът на ВВС хвърли оставка

Трус в западните медии! Генералният директор на BBC Тим Дейви и главният изпълнителен директор на новините Дебора Търнес подадоха оставки тази вечер след остри критики към документален филм на предаването "Panorama".

С излъчването му са били подведени зрителите, защото е редактирана реч на американския президент Доналд Тръмп по начин, който променя контекста на изказването му.

Според вътрешен доклад, в епизода от октомври 2024 г. са били сляти заедно два отделни откъса от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. Това обаче е създало погрешно впечатление за казаното от него.

Във филма се показва как президентът казва на поддръжниците си, че ще отиде с тях до сградата на Капитолия, за да "се борят като дяволи". В действителност Тръмп е призовал хората "мирно и патриотично да отправят гласовете си".

Администрацията на Тръмп определи BBC като "100% фалшиви новини" заради редактирането на речта. Говорителката на президента Каролайн Ливит заяви пред Telegraph, че манипулацията е "преднамерена нечестност" и че BBC представлява "лява пропагандна машина".

"Всеки път, когато пътувам до Обединеното кралство с президент Тръмп и съм принудена да гледам BBC в хотелските ни стаи, това ми развалява деня", каза Ливит.

Синът на президента Доналд Тръмп младши също атакува британската телевизия, като написа в социалните мрежи, че "фалшивите новинари във Великобритания са толкова нечестни и пълни с лъжи, колкото тези в Америка".

Скандалът избухна след като бивш съветник по стандартите на BBC Майкъл Прескот съставя доклад, в който описва как предаването "напълно е заблудило" зрителите. Въпреки че докладът е бил разпространен сред висшето ръководство, мениджърите отказали да признаят нарушение на стандартите за излъчване.

Председателят на BBC Самир Шах трябваше да отговори на спешни въпроси от парламентарната комисия по култура, медии и спорт. Британският министър на културата Лиза Ненди заяви пред LBC, че не е "удовлетворена, че BBC е укрепила процесите си" след скандала.

"Това е изцяло мое решение и оставан изключително благодарен на председателя и борда за непоколебимата им подкрепа през целия ми мандат, включително през последните дни", каза Тим Дейви в официално изявление.

Бившият министър-председател Борис Джонсън се присъедини към призивите за оставка на Дейви, като заяви, че директорът трябва "да обясни или да се оттегли". Конституционният експерт сър Върнън Богданор също призова за незабавна оставка на генералния директор.

Това е втора голяма криза за BBC през последните месеци. През февруари излезе документален филм за Газа, чийто разказвач се оказа син на министър от Хамас, което предизвика обвинения в пристрастност към терористичната организация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com