Тръмп с уникален жест! Президентът разсмя децата на Бъдни вечер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара Бъдни вечер в необичайно добро и шеговито настроение, разговаряйки по телефона с американски деца за коледните им желания. Заедно със съпругата си Мелания Тръмп той спази дългогодишната традиция да се включи в празничните разговори, организирани чрез Северноамериканското командване за космическа отбрана, което символично „проследява“ пътя на Дядо Коледа. Разговорите се проведоха от имението Мар-а-Лаго във Флорида и този път преминаха без обичайните политически стрели, отбелязва Асошиейтед прес.

„Няма да допуснем лош Дядо Коледа“

По време на разговор с деца от 4 до 10 години Тръмп увери, че ще се погрижи в САЩ да идва само „добър Дядо Коледа“. Той дори заяви, че не би било толкова страшно човек да получи чорап, пълен с въглища, макар и с намигване. На въпрос дали Дядо Коледа би се ядосал, ако не му оставят бисквитки, президентът отговори, че вероятно няма да се ядоса, но със сигурност ще бъде „много разочарован“, като добави, че Дядо Коледа „би оценил няколко бисквитки“.

Шеги, въглища и кампания по коледен начин

Клюкарският момент настъпи, когато 8-годишно момиче от Канзас попита Мелания какво би искала да й донесе Дядо Коледа, а първата дама отговори кратко - „въглища“. Тръмп веднага се включи с типичния си хумор, питайки дали става дума за „чисти, красиви въглища“ - директна препратка към негов любим мотив от предизборната кампания. След смях и кратко извинение към съпругата си той продължи темата, но детето категорично заяви, че предпочита кукла Барби, дрехи и лакомства.

„Тя изобщо не ме слуша“

Сред най-обсъжданите реплики от вечерта беше и моментът, в който Тръмп, чакайки на линия, докато Мелания разговаря с деца, отбеляза с усмивка, че съпругата му е напълно способна да се съсредоточи в нещо, без изобщо да го слуша. Коментарът предизвика смях, а малко по-късно и самата Мелания се обърна към него с усмивка, когато той отново се пошегува с въглищата. За разлика от предишни години, когато Коледа минаваше с остри нападки към политически опоненти, този път президентът обобщи настроението си кратко: „Мога да правя това цял ден“.

