Бъдеща кралица в Европа стана ефрейтор

Принцеса Амалия, бъдещата кралица на Нидерландия, започна службата си в Кралските военновъздушни сили с чин ефрейтор като военен стажант-резервист.

Това съобщи в изявление Министерството на отбраната на кралството, цитирано от местни медии.

Амалия е получила нашивката в подразделението на ВВС и вече е започнала служба там.

Преди това е била стажант в апарата на Министерството на отбраната в Хага, а през януари е завършила основно военно обучение в Колежа по отбрана, за да усвои боравенето с оръжия и навигация.

Когато постъпи на военна служба, принцеса Катарина-Амалия, заяви, че трябва да се подготви за бъдещата си роля на държавен глава и главнокомандващ - като бъдеща кралица тя ще заема формално висши позиции в армията.

Нещо повече - след като премина през труден период поради заплахи за сигурността ѝ, което наложи временното ѝ преместване в Испания, престоят ѝ в армията тя разглежда като начин да продължи развитието си в контролирана и сигурна среда.

Това е и традиция в семейството. Нейният баща, крал Вилем-Александър, също е служил във флота и е получил квалификация пилот на транспортната авиация на ВВС. Съпругата му, кралица Максима, е резервист в армията след завършване на подходящо обучение.

