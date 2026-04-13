Държава в ЕС обяви, че е пред най-голямата си криза

Нидерландия е на път да се изправи пред най-голямата енергийна криза в своята история на фона на покачващите се цени на горивата след началото на войната в Иран.

Това обяви вицепремиерът и министър на отбраната на Кралството Дилън Зегерисиус.

"Ако това продължи дълго време и последствията се окажат такива, каквито вече се предсказват, може да се изправим пред най-голямата енергийна криза в историята", каза тя по телевизионния канал NPO 1.

На този фон властите се подготвят за дългосрочни последици, като разглеждат различни сценарии за подкрепа на населението.

Министърът уточни, че правителството в момента работи по пакет от мерки, който трябва да бъде представен през следващата седмица.

В същото време тя призна, че намирането на ефективни решения е "много по-трудна задача, отколкото изглежда."

Отговаряйки на въпрос за възможно намаляване на данъчната тежест за шофьорите поради повишаващите се цени на бензина и дизела, вицепремиерът отказа да коментира конкретни предложения, като посочи, че правителството "е съсредоточено върху цялостна оценка на ситуацията и приоритетна подкрепа за най-уязвимите групи от населението."

Както Сегерисиус заяви, властите смятат, че кризата не може да бъде преодоляна на един етап и се подготвят за последователно въвеждане на мерки в зависимост от развитието на ситуацията.

