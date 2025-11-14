След оставките! ВВС се извини на Тръмп

Британската медийна корпорация ВВС /Би Би Си/ се извини на американския президент Доналд Тръмп заради епизода на предаването Panorama. В него части от речта му от 6 януари 2021 година са били монтирани така, че се създава „погрешното впечатление“ за отправяне на директен призив към насилие.

След критики Би Би Си обяви, че програмата няма да бъде излъчвана отново. Тръмп заплаши, че ще съди медията за един милиард долара и поиска извинение и компенсация. Британската медия призна грешката си, но подчерта, че няма основания за иск, тъй като монтажът не е бил злонамерен и не е причинил вреда.

Скандалът доведе до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес. Междувременно изданието Telegraph посочи втори спорен монтаж на речта на Тръмп, излъчен през 2022 година, който Би Би Си обеща да провери.

